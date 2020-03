Do Řecka odjelo osm policistů z týmu rychlé reakce

Policisté, kteří budou součástí Frontexu (Evropské pohraniční stráže), by měli pomáhat na hranicích s Tureckem. Řecko čelí náporu uprchlíků na hranici s Tureckem poté, co jim Ankara přestala bránit v cestě do Evropské unie. Policisté by měli na vnější Schengenské hranici působit dva měsíce. Podle policejního prezidenta by se mohl jejich počet v příštích dnech ještě zvýšit.