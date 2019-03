Do Prahy přijeli zástupci Centra světového dědictví UNESCO. Mise, které se účastní také zástupci Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS), by neměla rozhodovat o tom, zda zůstane hlavní město na seznamu světového dědictví. ČTK to sdělil mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Cílem návštěvy by mělo být seznámení se s aktuálním a budoucím postojem Prahy k ochraně a zachování kulturního dědictví," dodal. Historické centrum Prahy je na seznamu světového a přírodního dědictví UNESCO od roku 1992. Magistrát ve spolupráci s ministerstvem kultury připravil pro zástupce organizací program, skrze který je seznámí s přístupem a plány nové pražské koalice.

Praha byla zapsána na seznam UNESCO 14. prosince 1992. Pod ochranou je historické jádro o rozloze 866 hektarů, které zahrnuje Pražský hrad a Hradčany, Malou Stranu včetně Karlova mostu, Staré Město s Josefovem, Nové Město a Vyšehrad. Organizace UNESCO loni v červenci vyjádřila znepokojení nad projekty zástavby v ochranném pásmu památkové rezervace a okolí i nad nedostatkem předpisů omezujících výškovou zástavbu, která může změnit ráz rezervace.