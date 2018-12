Do Prahy přijedou advent, Vánoce a konec roku slavit především turisté z Evropy. Odhaduje to agentura Prague City Tourism. Očekává, že by v prosinci mohlo metropoli navštívit až 700 000 lidí. Nejčastěji to podle mluvčí agentury Barbory Hrubé budou zřejmě Němci, Rusové a Britové. Metropole je ale stále oblíbenější i u Ukrajinců.