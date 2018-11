Do Prahy dnes přiletí nový papežský nuncius

Do Prahy dnes přiletí nový apoštolský nuncius pro Českou republiku Charles Daniel Balvo. V Česku nebude nováčkem, v minulosti v zemi působil jako rada Apoštolské nunciatury. V nové funkci, do níž ho jmenoval papež František, nahradí Giuseppe Leanzu. Ten byl papežským nunciem v Česku sedm let a letos odešel kvůli dovršení limitního věku 75 let. Charles Daniel Balvo bude pátým nunciem v ČR od roku 1990. Nového nuncia, jenž je jakousi prodlouženou rukou papeže za hranicemi Vatikánu, přivítá na Letišti Václava Havla pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Poté je čeká společný oběd v sídle pražského arcibiskupství na Hradčanech.

Na nového zástupce Vatikánu se v Česku čeká také proto, že začne vybírat kandidáty na možného nástupce Duky v pozici pražského arcibiskupa. Také Duka letos dovršil 75 let, tedy věku, po němž církevní hodnostáři obvykle své funkce opouštějí. Jeho nástupce vybere Vatikán, nuncius by měl papeži poskytnout několik návrhů možných kandidátů, o nichž získá informace v místě působení.