Do potravinové sbírky se zapojilo rekordních 750 obchodů

V sobotu večer v Česku skončila letošní celostátní potravinová sbírka. Dary poputují do potravinových bank. Odtud ho do dvou dnů začnou rozvážet neziskové organizace seniorům, do dětských domovů, Klokánků, do rodin v krizi nebo lidem v nouzi. Do sbírky se zapojilo rekordních 750 obchodů. Nakupující mohli darovat trvanlivé potraviny nebo drogerii. Česká federace potravinových bank odhaduje, že darů bude víc než loni na podzim. Celkové množství zveřejní v neděli. Sbírka potravin se od letošního roku koná vždy dvakrát ročně. V jarním kole lidé darovali 259 tun potravin a 26 tun drogistického zboží.