Do Poraden při finanční tísni chodí čím dál častěji i mladí lidé

Čím dál víc mladých lidí vyhledává kvůli problémům s dluhy pomoc poradců. Ukazují to zkušenosti Poradny při finanční tísni. Podle jejího ředitele Davida Šmejkala je to kvůli tomu, že při současném ekonomickém růstu jsou lidé ochotnější riskovat a málo zvažují rizika. Víc než polovina dlužníků neumí podle propočtů poradny popsat prvotní problém, který je dostal do finanční tísně. Podle Šmejkala to svědčí o nedostatečné osvětě. Vzdělávat děti v oblasti finanční gramotnosti má podle rámcového plánu už základní škola. Témata zařazují učitelé nejčastěji do hodin matematiky nebo občanské výchovy. Pracovat můžou taky s interaktivními programy.