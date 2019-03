Do Olomouce přijede astronaut, který vyvezl do vesmíru krtečka

Do Olomouce zamíří na začátku dubna americký astronaut NASA Andrew Feustel, který má na svém kontě tři vesmírné mise. Na Univerzitě Palackého získá pamětní medaili za popularizaci vědy a za propagaci České republiky v zahraničí. Astronaut, který má vazby na Českou republiku, si s sebou do vesmíru vzal figurku českého pohádkového krtečka a Nerudovu básnickou sbírku Písně kosmické. Do Česka přijede na pozvání Akademie věd ČR. Kromě Olomouce zavítá i do Prahy, Terezína, Ostravy a Brna, informovali ČTK zástupci olomoucké univerzity. Astronaut bude mít v Olomouci 9. dubna dvě besedy určené nejen studentům, ale i široké veřejnosti. Do České republiky přiletí i se svou manželkou Indirou Feustelovou, jejíž matka pochází z České republiky, pobývat zde bude mezi 4. až 15. dubnem.