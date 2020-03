Do MHD v Praze se nesmí bez zakrytého nosu a úst, v Královéhradeckém kraji se jezdí zdarma

Vedení Prahy zakázalo vstup do vozů MHD bez zakrytého nosu a úst. Nařízení primátora vstoupí v platnost od půlnoci na úterý 17. března. Novinářům to po jednání pražských radních řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). V Česku je akutní nedostatek roušek a respirátorů, které chybí i ve zdravotnictví. Dopravní podnik (DPP) rozmístil do vestibulů metra zásobníky s dezinfekcí a zintenzivnil čištění vozů. Omezen byl zatím pouze provoz autobusů MHD, metro a tramvaje jezdí podle běžných jízdních řádů.

Linková autobusová doprava v Královéhradeckém kraji bude kvůli boji s nemocí COVID-19 dočasně zdarma. Řidiči autobusů nebudou cestujícím prodávat jízdenky, nástup a výstup dveřmi u řidiče bude zakázán. Opatření začne platit od půlnoci z pondělí na úterý. Rozhodlo o tom vedení kraje. Cílem opatření je omezit kontakt mezi řidiči autobusů a cestujícími a sníží tak riziko přenosu koronaviru.

Ministři vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) vyzvali lidi, aby si na veřejnosti kvůli šíření koronaviru zakryli ústa a nos. Pokud není podle Hamáčka k dispozici rouška, je lepší použít třeba šálu nebo šátek. Roušek je podle něj nedostatek, vláda je chce dovézt. Veškerá doporučení podle Vojtěcha říkají, že cokoli je lepší než nic.