Do konce listopadu přibylo 193 pacientů HIV, míň než minulé roky

V Česku letos od ledna do konce listopadu přibylo 193 nových pacientů s virem HIV. Počet je nižší než v předchozích letech. Nemoc AIDS propukla u 32 lidí a zemřelo na ni 14 nemocných. Vyplývá to z údajů Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu. Odborníci poukazují na to, že mnozí lidé přicházejí na testování pozdě. Dorazí až s prvními příznaky, či dokonce s rozvinutou chorobou AIDS. Česko patřilo dlouhodobě k zemím s nižším výskytem nákazy. Situaci zhoršil prudký nárůst počtu pacientů v posledních letech. Zástupci neziskových organizací i lékaři poukazují na to, že strach z nemoci opadl a lidé se před ní přestávají chránit