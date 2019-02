Do kin přijde film natočený v 50. letech v Tibetu českými filmaři

Po více než 60 letech od svého vzniku se do českých kin dostane film Cesta vede do Tibetu. V roce 1953 ho v Tibetu natočili režisér Vladimír Sís a kameraman Josef Vaniš. Film získal několik cen, ale v tehdejším Československu ho pak cenzura zakázala. V digitální podobě má premiéru v pražském kině Lucerna, kam přijde i syn režiséra filmu David Sís. Vladimír Sís zemřel v roce 2001.

Sís s Vanišem se v letech 1953 až 1955 vysláni Československým armádním filmem zúčastnili natáčení čínsko-československého dokumentárního filmu o stavbě velehorské silnice. V té době již byl Tibet několik let okupován Čínou, která jej v roce 1951 prohlásila za svou autonomní oblast, čínská armáda však teprve začínala ničit tisíce tibetských klášterů. Čeští filmaři proto ještě některé z nich zaznamenali. Číňané zničili většinu z 6254 klášterů, zachovalo se jich pouze 13. Kvůli neshodám s čínskými filmaři vznikly nakonec tři verze filmu, a to pro Československo, pro Čínu a pro festivaly. V roce 1955 snímek získal ocenění na festivalech v Benátkách a v Karlových Varech, avšak teprve v roce 1956 povolila cenzura jeho uvedení v kinech. Na konci 50. let bylo promítání opět zakázáno.