Do Humpolce dorazil neandrtálec

Muzeum dr. Aleše Hrdličky v Humpolci dokončuje modernizaci antropologické expozice. Dnes se stala její součástí postava neandrtálce v životní velikosti. Pro muzeum ji vytvořili antropoložka Eva Vaníčková z Centra kulturní antropologie Moravského zemského muzea v Brně a sochař Ondřej Bílek. Pracovali na ní dva roky. Slavnostní otevření expozice je plánované na čtvrtek 30. května. Veřejnost si ji poprvé prohlédne o den později při Muzejní noci.

Postava představuje dospělého, asi čtyřicetiletého muže, který měří 182 centimetrů. V reálném životě by vážil přibližně 90 kilogramů, jako figurína je o 40 kilogramů lehčí. Tělo odpovídá kostře, která je také novým exponátem muzea. Výraz tváře žádný konkrétní předobraz nemá. "Trošičku jsme popustili uzdu fantazii," řekla Vaníčková. Humpolecký neandrtálec má modré oči a rezavé vlasy, má piercing a barvou zdobené tělo. "Předpokládáme, že neandrtálci opravdu mohli zdobit svá těla, využívat tetování, barvy, přívěsky a náušnice," řekla Vaníčková. Expozici obohatil i odlitek lebky člověka floreského (homo floresiensis). "Je z doby asi 18.000 let před současností a je to taková hobití žena," řekla Vaníčková. Floreský člověk je zmenšeným lidským druhem dorůstajícím výšky kolem 110 centimetrů. "Žádné muzeum v České republice v současnosti tuto lebku nevystavuje," řekla Vaníčková. Nález je podle ní starý jen několik let.