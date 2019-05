Do hor se vrátila zima, o víkendu nejvíc nasněžilo v Beskydech

O prvním květnovém víkendu se do hor vrátila zima, nejvíce nasněžilo v Beskydech. Zatímco v sobotu ráno byl na Lysé hoře jen nepatrný sněhový poprašek, v pondělí tamní stanice hlásila 15 centimetrů sněhu. ČTK to řekla Blanka Gvoždíková z Českého hydrometeorologického ústavu. Sníh pokryl i Jeseníky, na Šeráku napadlo sedm centimetrů. Pohled na bílé vrcholky hor stále nabízejí i Krkonoše. O víkendu ovlivnila počasí v Česku studená fronta, teploty k ránu klesaly k nule, na řadě míst mrzlo. I tento týden bude spíše chladný a deštivý. Nejteplejším dnem má být středa 8. května. Teploměr o státním svátku vystoupá až na 18 stupňů, nadále se ale k ránu objeví četné přízemní mrazíky, postupně bude přibývat mraků a srážek. Do konce týdne předpověď očekává zatažené nebo oblačné počasí s deštěm, teploty nepřekročí 15 stupňů.