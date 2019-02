Do evropských voleb by mohlo kandidovat nejméně 16 uskupení

Ve volbách do Evropského parlamentu by mohlo kandidovat v Česku nejméně 16 stran a hnutí, jejich volební účty už zaevidoval dohledový úřad. Ze sněmovních uskupení v jeho seznamu chybí pouze vládní hnutí ANO, které zatím informace o účtu k eurovolbám nemělo ani na svém webu. Účty bylo třeba nahlásit úřadu do začátku února. Ohlášená nová hnutí Evropa společně europoslance Jaromíra Štětiny, Hlas dalšího europoslance Pavla Teličky a List podnikatele Jaromíra Soukupa zatím na seznamu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí nejsou.

K minulým volbám do Evropského parlamentu v roce 2014 se přihlásily čtyři desítky uskupení, k volbám jich bylo připuštěno 38. Letos lhůta pro nominace končí 19. března. Volby evropských poslanců se budou v Evropě konat v rozmezí čtyř dnů od čtvrtka 23. května do neděle 26. května.