Do eurovoleb se přihlásilo 40 uskupení, o jedno víc než minule

Do letošních voleby do Evropského parlamentu přihlásilo své kandidáty na ministerstvu vnitra 40 uskupení. Je jich o jedno více než při eurovolbách před pěti lety. ČTK to oznámila mluvčí ministerstva Klára Pěknicová. Lhůta pro předkládání kandidátních listin skončila v úterý v 16 hodin. Počet uchazečů by se mohl ještě zvýšit, pokud některá kandidátka byla doručena na jinou než pankráckou podatelnu ministerstva vnitra a jeho volební odbor ji zatím neobdržel. V opačném případě by se mohl snížit, pokud by některá seskupení nesplnila zákonem stanovené požadavky na kandidaturu. Ministerstvo o registraci kandidátek rozhodne 6. dubna.

Kandidaturu v evropských volbách ohlásilo všech devět sněmovních stran a hnutí, přičemž STAN a TOP 09 se dohodly na koaličním postupu. Mezi nová uskupení patří hnutí Evropa společně (ESO) europoslance Jaromíra Štětiny (za TOP 09) nebo Hlas dalšího europoslance Pavla Teličky (za ANO). V seznamu volebních uskupení, které vnitro poskytlo, není uvedeno hnutí List podnikatele Jaromíra Soukupa.