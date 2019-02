Do debaty o vládní čtvrti se hlásí starostové městských částí

Nadále nejistá zůstává dohoda o vybudování vládní čtvrti v pražských Letňanech. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) novinářům řekl, že vedle splnění dalších podmínek magistrátu bude také záležet na tom, co bude chtít stát udělat s budovami v centru města, odkud by se do Letňan přestěhovali úředníci. Starostové Letňan a dalších dotčených městských část ohlásili, že se chtějí zapojit do jednání o záměru. Podle zástupců realitního trhu by nová úřednická čtvrť udělala z Letňan prémiovou lokalitu typu Karlína nebo Smíchova.

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce na městské pozemky v Letňanech do nového areálu umístit 10.000 státních úředníků, magistrát tam požaduje také nemocnici a byty. Kvůli blízkosti dvou letišť v Letňanech a Kbelích je navíc případná zástavba omezena výškově na úroveň šesti podlaží. Starosta Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě) na facebooku uvedl, že z jeho pohledu je nutné se vyhnout tomu, aby budovy v centru zůstaly prázdné. O slovo se přihlásili také starostové Letňan a sousedních Kbel, Prahy 9 a Čakovic. Příští týden v pondělí se chtějí sejít a mluvit o možných dopadech na severovýchodní část Prahy. "Zásadně nesouhlasíme s tím, že se jedná o nás bez nás a že za našimi zády dochází k dohodám, které ovlivní život a budoucnost více než 20.000 občanů naší městské části," uvedl starosta Letňan Zdeněk Kučera (ANO). Podle dalších starostů je třeba v oblasti řešit dopravní situaci, kterou by další byty mohly zkomplikovat.