Do ČR se vrací turisté z Hurghady, Filipín či Hondurasu

Do Česka se letecky vrátilo z egyptské Hurghady 104 českých občanů, letoun přivezl i dalších 85 občanů zemí Evropské unie, kteří se nemohli z letoviska vrátit jinak. V dalších 24 hodinách dorazí do Prahy i letadla s Čechy evakuovanými z Filipín, z Hondurasu a z Mexika. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Z filipínských měst Manila a Cebu letadlo přiveze 90 Čechů a občany dalších evropských zemí, mimo jiné 23 Rakušanů a 15 Slováků. "Česká republika tak patří mezi vůbec první země, kterým se podařilo evakuovat své turisty z Filipín. Další letadlo, které je na cestě do Česka, evakuovalo Čechy z Hondurasu a při mezipřistání naložilo i občany v Mexiku. "Z neprodyšně uzavřeného Roatánu odcestovalo 113 Čechů a v Cancúnu přistoupilo dalších 45 Čechů. Přednost dostali staří lidé, občané v nouzi, rodiny s malými dětmi, skupina lékařů a turisté, kterým již několikrát propadly letenky," uvedla Štíchová. Kapacita letadla byla podle ní zcela naplněna. Ministerstvo zdravotnictví také zrušilo zákaz letů z Jižní Koreje do Česka, aby umožnilo návrat Čechů z Koreje.

Kromě dalších spojů hlavně z Latinské Ameriky má podle ministerstva do Česka dorazit ve středu také evakuační letadlo z Vietnamu, které dopraví i občany Německa. Rovněž se nyní vrací do republiky osm Čechů z Jordánska, kteří přiletí do Mnichova díky spolupráci s Německem. "Opakovaně jednáme s našimi sousedy, ale také třeba s Maďarskem o vzájemných nabídkách v jednotlivých letech. Samozřejmě přednost mají vždy ti, kdo letadlo vysílají, ale většinou se nějaká místa i pro občany dalších zemí najdou," sdělil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Ministerstvo zdravotnictví změnilo v pondělí seznam zemí s vysokým rizikem nákazy koronavirem. Vyřadilo z něj třeba Čínu a Jižní Koreu a nově na něj zařadilo USA či Portugalsko. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva, na změny upozornil server iRozhlas.cz. Vláda 13. března rozhodla o povinné domácí karanténě pro lidi vracející se do Česka ze států na seznamu rizikových zemí. Tehdy bylo na seznamu 15 států, nyní je jich 19.