Do ČR se s uvolněním restrikcí vrátí zahraniční filmové štáby

Do ČR se velmi krátce po uvolnění restrikcí zavedených vládou v reakci na pandemii covidu-19 začnou vracet zahraniční filmové štáby. Napsal to americký magazín Variety, který rovněž připomněl, že je Česko jednou z nejvyhledávanějších filmových destinací na světě. Vláda opět otevřela hranice ČR pro evropské občany 27. dubna a Evropská unie by měla k 15. květnu zrušit svoje doporučení, aby členské státy zakazovaly vstup cestujícím z oblastí mimo Evropu. Čekat do poloviny května však není nutné ani teď, jelikož se ze strany EU jedná skutečně jen o doporučení a ne o zákaz, uvedla vedoucí České filmové komise Pavlína Žipková.

Brzy by tak mohlo pokračovat například natáčení druhé řady seriálu Carnival Row s Orlandem Bloomem a Carou Delevignovou v hlavních rolích, seriálu The Falcon and the Winter Soldier z dílny studia Marvel či filmu Transatlantic 473 z produkce streamovací společnosti Netflix. Zahraniční herci podstoupí test na koronavirus těsně předtím, než opustí svou zemi a další test do 72 hodin po příjezdu do ČR. Po dobu, dokud nebude znám výsledek druhého testu, přitom zůstanou v karanténě. Tímto způsobem se mohou vyhnout tomu, aby v izolaci museli pobývat 14 dní po příjezdu.