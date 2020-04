Do ČR se hromadně vrátili Češi, kteří kvůli koronaviru uvízli v Rakousku

Přibližně stovka českých turistů se v pátek nad ránem vrátila do republiky z rakouského Tyrolska, kde musela zůstat kvůli karanténě oblasti nařízené kvůli epidemii koronaviru. Speciální konvoj z lokality organizovalo ministerstvo zahraničních věcí. Tvořil jej autobus a několik automobilů. Do České republiky se vrátili lidé z tyrolských obcí Sankt Anton, Galtür, Ischgl, Kappl a See. Na repatriaci se kromě ministerstva zahraničí podíleli hasiči a policisté. V Českých Budějovicích lidé dostali od hygienické služby další instrukce k cestě domů a karanténě. "Odjezd pro další skupinu Čechů z Rakouska plánujeme i na pátek. Počet lidí bude zřejmě o něco nižší než v prvním případě," řekla ČTK Mariana Wernerová z tiskového oddělení ministerstva.

Ministerstvo zahraničí zajistilo od 18. března návrat do vlasti pomocí speciálních letadel a autobusů pro více než 4000 Čechů, kteří kvůli epidemii koronaviru uvízli v zahraničí. Pro další tisíce lidí vyjednalo výjimku, na základě které mohli odletět ze země, v níž se zdržovali, do Česka.