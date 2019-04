Do ČR ropovodem Družba neteče ropa, Unipetrol chce půjčku z rezerv

Do Česka aktuálně ropovodem Družba neteče žádná ruská ropa kvůli jejímu znečištění organickým chloridem. ČTK to řekl předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Český petrochemický holding Unipetrol kvůli tomu požádal o zápůjčku ropy ze státních nouzových zásob, uvedl Švagr v České televizi. Litvínovská rafinerie, která patří Unipetrolu, má podle Švagra zásoby asi na sedm dnů. Situaci označil za vážnou a komplikovanou. Unipetrol již dříve uvedl, že je zajištěno nepřetržité zpracování ropy v českých rafineriích. Unipetrol podle Švagra odmítl kontaminovanou ropu přijmout z logických důvodů, protože je v litvínovské rafinerii nezpracovatelná. Mohla by poškodit zařízení rafinerie.

Místopředseda ruské vlády Dmitrij Kozak uvedl, že čistá ropa by se měla dostat ropovodem na hranici s Běloruskem znovu v pondělí 29. dubna. Z Ruska do Česka ale ropa teče několik dnů.