Do ČR může přijít pracovat 500 vysoce kvalifikovaných Indů ročně

Do Česka může přijít pracovat 500 vysoce kvalifikovaných občanů Indie. Režim je připraven, firmy se do projektu budou moci hlásit od 1. října. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, která proces spolu s vládou, ministerstvy a dalšími zaměstnavatelskými svazy připravila, to oznámila ČTK. Dosud se projekt vztahoval pouze na vysoce kvalifikované pracovníky z Ukrajiny, kvóta pro ukrajinské zaměstnance činila také 500 žádostí ročně. Příjem žádostí o tzv. modré nebo zaměstnanecké karty začne pro uchazeče indické státní příslušnosti zařazené do projektu od 1. října na Zastupitelském úřadě ČR v Novém Dillí. "Nedostatek vysoce kvalifikovaných pracovníků trápí v ČR řadu firem a podnikatelů. Jsme rádi, že po Ukrajině, Mongolsku, Filipínách a Srbsku se podařilo přispět k tomu, že do naší země mohou přijít další tolik potřebné kvalitní pracovní síly, v tomto případě z Indie," uvedl prezident konfederace Jan Wiesner. Nedostatek pracovních sil na českém trhu práce znamená podle něj ztrátu na hrubém domácím produktu (HDP) v řádu miliard korun ročně.