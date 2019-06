Do ČR dorazil audit týkající se zemědělských dotací pro Agrofert

Do Česka dorazila předběžná auditní zpráva Evropské komise (EK) týkající se zemědělských dotací pro Agrofert. ČTK to řekl mluvčí Stálého zastoupení ČR při Evropské unii Petr Janoušek. Informaci ČTK potvrdilo také ministerstvo zemědělství, které k věci uspořádá tiskovou konferenci. Zdroje ČTK hovoří o tom, že je možné, že Agrofert bude muset vrátit všechny investiční zemědělské dotace od února 2017, kdy začala platit novela o střetu zájmů označovaná jako lex Babiš. Nemělo by se to týkat takzvaných přímých plateb, které jsou vypláceny všem zemědělcům v EU.

Podle Hospodářských novin auditní zpráva opět vytýká premiérovi Andreji Babišovi (ANO) střet zájmů. Není v ní ale, kolik peněz má ČR Bruselu vracet. Podle zdroje Deníku N se zpráva týká i ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD). Jeho bratr i otec podnikají v oboru. Toman v pondělí na dotazy novinářů řekl, že žádný střet zájmů nemá a na tom trvá. Dotace ve prospěch své rodiny podle svých slov ovlivňovat "absolutně nemůže". Odmítl také to, že by v budoucnu mohly nastat problémy s celkovým čerpáním zemědělských dotací.