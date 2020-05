Do Česka vyrazil z Číny poslední vlak s rouškami

Krátce před polovinou června by měl do Česka dojet vlak s poslední dodávkou ochranných pomůcek, které v době nouzového stavu pro ochranu před šířením koronaviru nakoupilo ministerstvo vnitra v Číně. V sobotu vlak vyjel z čínského města Si-an. Několikadenní odklad odjezdu podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) vyplynul z hlubších celních kontrol, které Čína zavedla po problémech s certifikací zboží. Hamáček ČTK řekl, že po dvoutýdenní cestě vlaku skončí náklad osmi milionů respirátorů a 60 milionů roušek v policejním skladu v Opočínku na Pardubicku. Odtud hasiči pomoc distribuovali během března a dubna do krajů a nemocnic.