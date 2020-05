Do Česka přijelo od ledna do března nejméně turistů za posledních šest let

Hotely a penziony v Česku ubytovaly v prvním čtvrtletí letošního roku 1 milion 482 tisíc hostů ze zahraničí. To je nejmíň za posledních šest let. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu o cestovním ruchu. Za propad může uzavření ubytovacích zařízení v polovině března kvůli opatřením proti koronaviru. Podle ČSÚ největší úbytek hostů zaznamenaly čtyř a pětihvězdičkové hotely. Ve srovnání s minulým rokem jim v březnu ubylo přes 70 procent klientů. Ubytovací zařízení v Česku se budou moct znovu otevřít v pondělí 25. května. Podle odborníků v cestovním ruchu ale více než dva měsíce trvající výpadek už letos nedoženou, a to ani v případě úspěšné letní sezony.