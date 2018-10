Do Česka přijde silný vítr, v nárazech na horách až 110 km/hod

Silný a velmi silný vítr má zasáhnout Českou republiku od sobotního večera až do pondělního poledne. Podle meteorologů bude v noci na neděli zesilovat jihovýchodní vítr, který bude v neděli a ještě v pondělí dopoledne dosahovat na severu území a na Českomoravské vrchovině místy v nárazech rychlosti až 90 kilometrů v hodině, ve vrcholových polohách Krkonoš a Jeseníků až kolem 110 kilometrů v hodině.

Lidé by se neměli zdržovat v okolí starších budov, kde hrozí, že vítr strhne střešní krytinu. Neměli by se schovávat pod větší stromy ani chodit do lesa. Meteorologové také varuje řidiče, že větrné poryvy mohou znemožnit ovládání auta, měli by proto jet nanejvýš opatrně a pomalu. Na horách by měli lidé omezit vycházení a nevydávat se na horské hřebeny.