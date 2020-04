Do Česka můžou kvůli práci a studiu na vysoké škole přijet cizinci z dalších zemí EU

Cizinci ze zemí Evropské unie můžou od pondělí přijet do Česka za prací. Na hranicích ale musí předložit negativní test na koronavirus. A podle pravidel ministerstva vnitra taky doklad o tom, že budou v Česku pracovat. To může být třeba smlouva nebo pozvání na obchodní jednání. Pokud cizinci přijíždí do Česka kvůli práci na více než tři dny, jejich zaměstnavatel musí splnit hned několik podmínek - musí zajistit například lékařskou péči, dopravu nebo ubytování. Do republiky můžou přijet z unijních států také ti, kteří tu studují na vysoké škole. Při vstupu musí mít potvrzení o studiu a absolvování testu na koronavirus.