Do Česka jezdí stále více čínských turistů. Nejčastěji tu ale stráví jen jednu noc

Do Česka přijelo za první pololetí rekordních 265 tisíc turistů z Číny. Meziročně je to o čtvrtinu víc. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Číňanése tak stali druhými nejčastějšími zahraničními návštěvníky. Víc turistů k nám přijelo jenom z Německa. Od ostatních zahraničních návštěvníků se Číňané liší tím, že v Česku tráví výrazně méně času. Nejčastěji jen jednu noc v Praze a potom pokračují do dalších evropských zemí.