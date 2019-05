Do Česka dnes zřejmě znovu přiteče ropa z Ruska

Po zhruba měsíci zřejmě do Česka opět přiteče ruská ropa z ropovodu Družba. ČTK to v pátek řekla mluvčí státního provozovatele ropovodů Mero Radomíra Doležalová. Koncem dubna byl odběr ropy z Družby v Česku i dalších zemích zastaven kvůli znečištění. V ropě byla objevena nadměrná hladina organického chloridu, který by mohl při zpracování takto kontaminované ropy poškodit zařízení rafinerií. Rafinerie petrochemického holdingu Unipetrol v Litvínově musí kvůli zastavení dodávek z Ruska čerpat od 1. května ropu ze státních rezerv. Ze státních zásob po dvou zápůjčkách zůstávají zhruba dvě třetiny.