Do babyboxu v Praze 6 někdo odložil novorozeného chlapce

Do babyboxu na radnici Prahy 6 někdo odložil novorozeného chlapce. Dostal jméno Filip. V tiskové zprávě to uvedl Ludvík Hess, zakladatel sítě babyboxů. Chlapec se narodil na Štěpána a podle Hesse byl odložen těsně po porodu. Filip je 180. dítětem odloženým do babyboxu v ČR za 13 let jejich existence. Radniční babybox v Praze 6 byl zřízen před osmi lety na přání tehdejšího starosty Tomáše Chalupy. Od té doby ve schránce lidé odložili čtyři novorozence. V hlavním městě je babybox ještě na radnici Prahy 2 a v GynCentru Hloubětín v Praze 9. V Česku nyní funguje 76 těchto schránek.