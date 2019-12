Do babyboxu v nemocnici v České Lípě odložil někdo chlapečka. Dítě už leze a jeho věk odhadl primář českolipského dětského oddělení Josef Gut na devět měsíců. ČTK o tom informoval Ludvík Hess, zakladatel sítě babyboxů, který chlapečka pojmenoval Vojtěch. Je teprve druhým dítětem odloženým do zdejšího babyboxu od jeho instalace v roce 2013. Českolipský Vojtíšek je v pořadí už 199. dítětem odloženým v Česku do babyboxu od otevření toho prvního v roce 2005.