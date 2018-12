Do Antarktidy Masarykova univerzita v zimě vypraví dvě expedice

Brněnská Masarykova univerzita vypraví v tuto zimu do Antarktidy dvě expedice. Vedle tradiční výpravy na základnu J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse vědci vyrazí i na Nelsonův ostrov, kde si univerzita pronajala stanici od Českého antarktického nadačního fondu. Expedice na základnu J. G. Mendela bude mít 13 členů. Účastnit se jí budou dva technici, lékař a deset vědců z různých oborů, například mikrobiologové, paleontolog či rostlinná fyzioložka. Výzkumníci vyrazí na cestu 4. ledna, kdy se letecky přesunou do chilského Punta Arenas. Odtud se pak letecky dostanou na ostrov krále Jiřího, kde přesednou na vojenskou loď Aquiles. Na ní se expedice co nejvíce přiblíží k základně, aby mohla poslední část přeletět vrtulníkem. Do Česka by se vědci měli vrátit v první polovině března.

Na Nelsonův ostrov v souostroví Jižních Shetland vyrazí šestičlenná výprava. Masarykova univerzita si na 99 let pronajala od Českého antarktického nadačního fondu tamní stanici, kterou založil cestovatel Jaroslav Pavlíček. "Naším úkolem bude připravit místo tak, aby v budoucnu bylo možné zahájit rekonstrukci stanice. Půjde především o úklid odpadu, který tam vyplavilo moře," uvedl Pavel Kapler, který výpravu povede. Odpadu je v místě odhadem šest metrů krychlových. Stanice by v budoucnu měla sloužit pro výzkum přímořské části Antarktidy a jako technicko-logistické zázemí pro stanici J. G. Mendela.