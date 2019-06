Dlužníkům může zůstat víc peněz a mění se i pravidla oddlužení

Lidem v exekuci či insolvenci může nyní zůstat víc peněz. Hranice, nad kterou se dlužníkům sráží z výplaty bez omezení, se posouvá. Pro člověka bez rodiny se zvedá z 16.072 na 25.715 korun. Loni bylo podle Exekutorské komory v exekuci 821.300 lidí a v osobním bankrotu podle nové mapy 114.000 lidí. Pravidla oddlužení mění od 1. června insolvenční novela, šanci zbavit se dluhů by měla dát více lidem. Podle novely jsou možné dvě varianty oddlužení. Lidé mohou buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud by to bylo méně než 30 procent, rozhodoval by soud. Musel by posuzovat, jak se dlužník snažil. Senioři mají pravidla oddlužení mírnější, bez dluhů by mohli být do tří let. Zvyšuje se také částka, která dlužníkům při splácení dluhů může zůstat.

Ministerstvo spravedlnosti, které nařízení připravilo, si od změny slibuje omezení práce na černo a zvýšení ochoty přijmout lépe placené místo. Odborníci na sociální problematiku označují velký počet exekucí za pandemii a zásadní překážku v zaměstnávání. Dlužníkovi musí zůstat dvě třetiny součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájmu ve městě od 50.000 do 100.000 obyvatel. Letos je to 6429 korun. Podle některých odborníků změna pomůže jen lidem s vyšším příjmem a situaci chudých nezlepší. Zvednout by se měla spíš základní nezabavitelná částka, která by měla vycházet ze skutečných nákladů na bydlení, ne z normativů, sdělila ČTK už dřív vedoucí výzkumného týmu Centra pro společenské otázky (SPOT) Lucie Trlifajová.