Dlouhý: Živnostníci a firmy potřebují okamžitou pomoc státu. Problémy mají čtyři pětiny

Živnostníci a zaměstnavatelé postiženi preventivními kroky vlády proti šíření koronaviru naléhavě žádají o okamžitou pomoc státu. Prioritou je ochránit pracovní místa i firmy před krachem. Peníze by měly jít v první řadě na úhradu mezd a režijní výdaje. Obchody a služby, které nejsou uzavřené, žádají o co nejrychlejší dodávky roušek a dezinfekcí. Mnohé provozy paralyzuje strach pracovníků. V tiskové zprávě to uvedl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Podle kvalifikovaných odhadů komory stát musí k záchraně tuzemské ekonomiky před kolapsem v následujících třech měsících kromě programů ČMZRB připravit přibližně 40 miliard korun. „Na tuzemské podniky a hospodářství může aktuální situace dolehnout více než krize z roku 2009. Stát musí okamžitě zajistit pomoc podnikatelům a jejich zaměstnancům. Je nezbytné teď udržet v chodu aspoň ty obchody a služby, které jsou povolené. Jejich zaměstnanci proto potřebují hlavně vybavit ochrannými pomůckami,“ uvedl Dlouhý. Situace se podle něj začíná dramatizovat i v obchodech s potravinami a drogistickým zbožím. Hlavně na vesnicích hrozí uzavření prodejen a přerušení zásobování obyvatel, protože zaměstnanci nechtějí bez ochranných pomůcek pracovat.