Divadla se i přes rozvolnění koronavirových omezení neotevřou

Většina pražských divadel se 11. května neotevře, další vlna rozvolnění koronavirových omezení, kterou 30. dubna zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví, jim podle jejich zástupců nepomůže. Podle nového ustanovení vlády do muzeí, galerií a výstavních síní bude smět od 11. května jen 100 lidí současně a maximálně jeden na každých deset metrů čtverečních. V divadlech bude možné obsadit jen každou druhou řadu. Za daných podmínek se nevyplatí hrát ani Národnímu divadlu. "Hrát pro takto malý počet diváků by jen prohlubovalo ekonomické ztráty. Těšíme se na návrat k normálnímu životu," sdělil ČTK mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk. Dodal, že první česká scéna od 4. května otvírá pokladny a spouští předprodej na příští divadelní sezonu.

Otevřít 11. května se nevyplatí ani malým scénám, jakou je například komorního Divadla Viola. "Diváci v klasickém divadelním uspořádání musí sedět ob řadu a v každé obsazené řadě vždy dva vedle sebe, a pak místo volné. Takže v našem případě 76 míst děleno dvěma je 38 a z toho mínus třetina je nějakých 25. Možná 30 míst bychom v tomhle režimu mohli mít, ale to je z hlediska honorářů, výdajů za energie a všeho nerentabilní. Vzhledem k dvěma předchozím měsícům karantény to nepůjde," řekl ředitel Violy Robert Tamchyna. Rovněž majitel Divadla Kalich Michal Kocourek míní, že současný limit do 100 míst pro jeho scénu nic neřeší. "Za takových podmínek by pro nás bylo každé představení silně ztrátové, což si jako nedotované divadlo nemůžeme dovolit. Nicméně doufáme, že až se prokáže, že lidé v hledištích nepředstavují za dodržování hygienických podmínek žádnou katastrofu, dojde k dalšímu navýšení povolené kapacity a letní scény na vzduchu budou smět fungovat za ještě velkorysejších podmínek než vnitřní hlediště," podotkl. Otevřít se podle informací ČTK nechystá ani Divadlo na Vinohradech a Ungelt.