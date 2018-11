Dita Krausová v Praze představila knihu Odložený život

Svědkyně zlomových dějinných událostí 20. století Dita Krausová v pražském Paláci knih Luxor představila svoji knihu Odložený život. Otevřeně líčí hrůzy, kterými prošla za války, včetně setkání s Josefem Mengelem, i řadu bolestných událostí, jimž musela čelit v dospělosti v osvobozeném Československu a později v Izraeli. Nechybí však ani humorné zážitky. Publikaci provází množství fotografií, které jsou většinou knižně publikovány poprvé. Unikátní je autorčino líčení života českých emigrantů v prostředí izraelského kibucu, které je v české memoárové literatuře výjimečné a z hlediska ženského pohledu průkopnické.

Dita Krausová je jediná dcera právníka Hanse Polacha a vnučka významného prvorepublikového politika, senátora Johanna Polacha. V listopadu 1942 byla celá rodina deportována do Terezína a odtud dále na východ. Dita Krausová se dočkala osvobození a vrátila se zpět do rodné Prahy, kde se provdala za českého spisovatele Otu B. Krause, s nímž v květnu roku 1949 emigrovala do Izraele.