Dílčí výsledky studie kolektivní imunity mohou být 5. května

Předběžné dílčí výsledky studie kolektivní imunity by mohly být kolem 5. května. Oznámil to ve středu ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Podle něj ale nebudou tyto výsledky hned komplexní, studie navíc půjde na oponenturu zahraničním oponentům. V ČR bylo ke středečnímu ránu přes 7500 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Dušek upozornil, že studie nepřinese zlom. "Chtěl bych tlumit očekávání. Studie by neměla přinést závěry, které by měly narušit debatu o rozvolňování opatření, což se odvíjí od objektivní současné reality," uvedl Dušek. Hlavní cíl studie je podle něj zjištění, jaká je hladina protilátek v populaci. "To nám naznačí jakýsi imunizační potenciál toho viru. Od toho se bude odvíjet celá řada úvah o tom, jakým způsobem například dávat pozor na zranitelné skupiny obyvatel, jak se připravovat na vstupy těchto obyvatel například na léčbu do nemocnic," popsal Dušek. Vedlejšími cíli je podle něj popsat například rozdíly mezi jednotlivými lokalitami.

Týdenní testování začalo minulý týden a koná se kromě Brna v Praze a Olomouckém kraji. Předpoklad byl otestovat 27.000 testů ve čtyřech věkových skupinách od dětí přes mladší dospělé, starší dospělé až po seniory.