Developeři: Podíl bytů na investici roste, dosahuje až 40 procent

Podíl prodaných nových bytů, které si lidé kupují jako investici, nikoliv pro vlastní bydlení, se loni znovu zvýšil. V některých projektech dosáhl až 40 procent. Jde především o menší byty blíže centra. Vyplývá to z odpovědí developerů, které ČTK oslovila. Většina z nich působí hlavně v Praze. Mezi investory převažují Češi. "Investice do nemovitostí již několik let patří u nás mezi vysoce efektivní investice, pro investory je to garantovaná investice s jistým výnosem na řadu let dopředu. U nás převažuje privátní investor, který své volné peníze nejčastěji uloží do jedné až tří nemovitostí," uvedl mluvčí společnosti Finep David Jirušek. Ceny nemovitostí v Česku v poslední době výrazně rostou. Například v Praze od poloviny roku 2015 nové byty zdražily téměř o tři čtvrtiny a cena za metr čtvereční se přiblížila 100.000 korun.