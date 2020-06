Děti Země znovu vyhlásily anketu o Ropáka roku a Zelenou perlu

Sdružení Děti Země vyhlásilo 28. ročník ankety o antiekologický čin Ropák roku a 25. ročník ankety o antiekologický výrok Zelená perla. Návrhy mohou lidé posílat do 12. června a vítěz bude známý 26. června. Kandidátkou na obě ceny je letos ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). V tiskové zprávě to uvedl předseda Dětí Země Miroslav Patrik. A to za přípravu věcného záměru nového stavebního zákona. Záměr podle něj jednak opět omezuje efektivní účast veřejnosti při povolování staveb a jednak výrazně snižuje ochranu různých veřejných zájmů na úkor rychlého a snadného vydání povolení. Podle Patrika se v nominacích určitě objeví třeba i ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

U kandidáta na Ropáka roku je nutné uvést důvod, tedy prosazování nějakého škodlivého záměru, vydání závažného rozhodnutí nebo hlavní podíl na realizaci nějaké antiekologické stavby. Loni bylo v nominaci 12 lidí. U kandidáta na Zelenou perlu roku je nutné uvést jméno autora výroku a jeho text a zdroj. Loni soutěžilo 40 výroků.