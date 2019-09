Děti Země: Ekoterorismus je v Česku vyprázdněný pojem

Ekoterorismus je v Česku podle předsedy ekologického spolku Děti Země Miroslava Patrika vyprázdněný pojem. A ochrana životního prostředí už nepatří mezi prioritní společenská témata, řekl Patrik v rozhovoru s ČTK. Děti Země slaví 30 let od svého založení. Spolek se zabývá ochranou životního prostředí, vznikl 28. září 1989 v Praze a dnes působí v sedmi pobočkách nebo klubech v pěti městech. Zájem o ochranu životního prostředí a přírody se podle Patrika postupně mění, největší byl podle něj po roce 1989, v posledních letech klesá. "Ochrana životního prostředí nepatří mezí prioritní společenská témata. Existují totiž již dlouho příslušné ekologické zákony, které se úřednictvo snaží správně aplikovat, a také celá řada kontrolních mechanismů, včetně těch mediálních," uvedl Patrik. Ekologické spolky tak podle něj nyní musejí mít lepší odborné a finanční zázemí než dříve a sofistikovaně komunikovat s veřejností.

Mezi úspěchy spolku Patrik řadí to, že pomohl při schvalování takzvaného antifreonového zákona a že stále upozorňuje na ekologické prohřešky v anketách Ropák roku a Zelená perla. Naopak za největší prohru lze podle něj považovat asi fakt, že dálnice D8 z Prahy do Drážďan neprochází přes CHKO České středohoří dlouhým tunelem, jak ekologové prosazovali. Členy spolku někteří politici označují za ekoteroristy, a to kvůli tomu, že svými připomínkami brzdí či brzdili některé velké stavby.