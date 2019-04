Děti a vnuci emigrantů nejspíš snadněji získají české občanství

Děti a vnuci krajanů, kteří emigrovali z někdejšího Československa, pravděpodobně budou moci snadněji získat české občanství. Změnu přináší senátní novela, kterou ve středu Sněmovna poslala bez úprav do závěrečného kola schvalování. To by se mohlo uskutečnit v pátek 10. května. Novelu, s níž souhlasila i vláda, už v úvodním kole podpořili členové všech poslaneckých frakcí s výjimkou zástupců KSČM a SPD, kteří se hlasování zdrželi. Novelu doporučily schválit také oba sněmovní výbory, které ji posuzovaly.

Novela počítá s tím, že potomci emigrantů by mohli nabýt české občanství prohlášením. Stejnou úpravu navrhovalo ministerstvo vnitra už v roce 2013, Sněmovna ji ale tehdy z vládní předlohy přes snahu Senátu vyřadila. V dolní komoře při prvním projednávání převládal argument, že k českému občanství by se mohli dostat i lidé, kteří třeba ani neumějí česky a nikdy tu nebyli. Stejnou argumentaci nyní použil komunista Zdeněk Ondráček.

Zastánci novely ale argumentovali tím, že děti krajanů jsou vychovávány k hrdosti na vlast svých předků a v lásce k české kultuře, jak uvedla například Helena Válková (za ANO). Podle ministerstva vnitra by se novela mohla týkat řádově stovek lidí, mimo jiné Čechů žijících v krizí zmítané Venezuele.