Děti a vnuci emigrantů nejspíš dosáhnou snáz na české občanství

Děti a vnuci krajanů, kteří emigrovali z někdejšího Československa, nejspíš dosáhnou snáz na české občanství. Změnu zavede senátorka novela, kterou doporučil ke schválení ústavně-právní výbor Senátu ČR. Před hlasováním v horní komoře ji ještě projedná bezpečnostní výbor. Novela počítá s tím, že potomci emigrantů by mohli nabýt české občanství prohlášením. Museli by však přiložit doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého nebo československého občanství jednoho z rodičů nebo prarodičů. Stejnou úpravu navrhovalo ministerstvo vnitra už v roce 2013, Sněmovna ji ale tehdy z vládní předlohy vyřadila. Poslanci se obávali, že k českému občanství by se tak mohli dostat i lidé, kteří ani neumějí česky a nikdy v Česku nebyli. Novela by se podle ministerstva vnitra mohla týkat řádově stovek lidí.