Děti a vnuci emigrantů asi dosáhnou snadněji na české občanství

Děti a vnuci krajanů, kteří emigrovali z někdejšího Československa, asi budou moci snadněji získat české občanství. Změnu přináší senátní novela, kterou doporučil beze změn schválit sněmovní ústavně právní výbor. Podpořili to všichni přítomní členové s výjimkou zástupců KSČM a SPD, kteří se hlasování zdrželi. Novela počítá s tím, že potomci emigrantů by mohli nabýt české občanství prohlášením. Stejnou úpravu navrhovalo ministerstvo vnitra už v roce 2013, Sněmovna ji ale tehdy z vládní předlohy vyřadila i přes snahu Senátu. V dolní komoře při prvním projednávání převládal argument, že k českému občanství by se mohli dostat i lidé, kteří třeba ani neumějí česky a nikdy v tuzemsku nebyli.