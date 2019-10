Detenčními ústavy prošlo za 10 let 139 lidí, chystá se zvýšení počtu míst

Detenčními ústavy pro společensky nebezpečné pachatele s psychickými poruchami prošlo za deset let od zřízení detence v ČR 139 lidí. Kapacity jsou dlouhodobě naplněné, Vězeňská služba ČR chce proto počet míst zvýšit. ČTK to při příležitosti výroční konference o detenci v Brně řekl generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal. V Česku jsou dvě detenční zařízení, a to v Brně a Opavě. V brněnském ústavu mohou být i ženy, má kapacitu 45 míst, opavský má 50 míst. "Detencí za deset let prošlo 139 chovanců z toho 32 chovanců bylo soudem přeloženo do psychiatrických léčeben a už se v detenci nenachází. Za celou dobu existence detence nevznikla žádná mimořádná událost, dílčí problémy, který přináší běžný život, dokážeme řešit za chodu," řekl Dohnal. Současná kapacita detence podle něj dlouhodobě nedostačuje. Nyní je z 95 míst obsazeno 93, dvě volná místa jsou v Brně. Vězeňská služba by proto podle Dohnala chtěla zbudovat nový ústav. Vytipovány má dvě lokality, a to Jiřice ve Středočeském kraji a Rapotice na Vysočině.