Déšť z posledních dnů zmírnil sucho v půdě. Ještě na konci července hlásilo nedostatek vláhy 75 procent Česka, teď už je to 40 procent území republiky. Vyplývá to ze statistik Českého hydrometeorologického ústavu. Minulý týden spadlo v průměru 25 milimetrů srážek. To je podle meteorologů zhruba o čtvrtinu víc než obvykle. V příštích dnech má podle předpovědi pršet jen občas s ojedinělými bouřkami.