Desítky lidí vyrazily v sobotu s "Bardotkou" do Kácova

Desítky lidí v sobotu vyjely historickým vlakem Posázavské linky z Prahy - Braníka přes Čerčany a Český Štenberk do Kácova, kde se tento víkend koná tradiční Kácovská pouť. Na zpáteční cestu se souprava vypraví odpoledne. Nostalgické jízdy retrovlaky nejen do Kácova, ale i třeba na Křivoklát nebo do Českého ráje, pořádají České dráhy každoročně.

Dnešní vlak měla původně vézt parní lokomotiva "Velký Bejček", kvůli suchu a riziku požárů ji ale nahradila motorová "Bardotka", které se kvůli vzhledu čela přezdívá také Zamračená. Ta táhne soupravu osmi historických vozů "Rybáků".

S lokomotivou, kterou České dráhy vyřadily z provozu na konci roku 2013, se ostatně přišli vyfotit i lidé, kteří vlakem na cestu nevyrazili. "Chtěl jsem se podívat na vlak, ta lokomotiva už vlastně nejezdí, chtěl jsem si udělat památku," vysvětlil jeden z nich.