Prymula: Stoupne-li reprodukční číslo nad 1, bude třeba jednat

Zvýšení takzvaného reprodukčního čísla, tedy průměrného počtu nakažených od každého nemocného s covidem-19, nad jedna by podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly znamenalo pomalejší uvolňování přijatých opatření nebo návrat již zrušených. Řekl to na tiskové konferenci po jednání vlády. V ČR je v současné době reprodukční číslo podle posledních informací zhruba 0,7, což znamená ústup epidemie. V sousedním Německu ale stouplo na více než jedna. "Vidíme, že v německých regionech přilehlých k ČR, například v Bavorsku, je situace výrazně horší než u nás," uvedl Prymula. Podle něj se to projevuje na vyšší nemocnosti covidem-19 na Chebsku nebo Domažlicku. Zhoršení situace by podle Prymuly vyžadovalo rovněž posílení chytré karantény nebo větší lokální zásahy. Nebyla by to izolace celého regionu, ale třeba jen postiženého zařízení.

Laboratoře v ČR zatím potvrdily 34 nových případů nákazy covidem-19, celkem jich je od začátku epidemie 8157. Počet vyléčených roste výrazně rychleji, dnes jich přibylo 221 na 4695. V zemi tak aktuálně je 3181 nakažených. S nemocí dosud zemřelo 281 lidí, podle údajů ministerstva zdravotnictví k 17:30 ale zatím žádné úmrtí nepřipadá na dnešní den. Denní přírůstek případů koronaviru se v posledních deseti dnech držel pod stovkou.