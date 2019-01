Deník N: Stát dal za pět let neziskovým organizacím 61 miliard Kč

Stát v letech 2013 až 2017 vyplatil nevládním a podobným organizacím 61 miliard korun. Největší roční suma, téměř 13,6 miliardy korun, připadá na rok 2017, čísla za loňský rok ještě nejsou k dispozici. Nejvíc peněz proudí do sportu, především do fotbalu. Vyplývá to z dat ministerstva financí, která zveřejnil server Deníku N. Vypracovat přehled dotací pro neziskové organizace nechal loni premiér Andrej Babiš (ANO) v souvislosti s jednáním o státním rozpočtu na letošní rok.

Největší sumu z balíku rozděluje ministerstvo školství, v součtu za zmíněných pět let to bylo víc než 28,2 miliardy korun. Následuje ministerstvo práce a sociálních věcí s 18,6 miliardy a ministerstvo pro místní rozvoj s víc než 3,5 miliardy Kč. Částka ministerstva školství je nejvyšší, protože obsahuje i dotace pro sport. Dostává je téměř 5000 příjemců, z celkové částky resortu je to více než polovina peněz a od roku 2015 suma roste. Největším příjemcem je Fotbalová asociace České republiky, která v letech 2013 až 2017 dostala 1,89 miliardy Kč. Množství peněz proudících do neziskových organizacích ze státního rozpočtu loni kritizoval prezident Miloš Zeman a vyjádřil se pro snížení částky.