Deník N: MMR ve středu pošle do Bruselu odpověď na audit EK

Ministerstvo pro místní rozvoj pošle ve středu do Bruselu odpověď na předběžný audit Evropské komise, který se týkal údajného střetu zájmů premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Deníku N to řekla šéfka resortu Klára Dostálová za hnutí ANO a Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí ministerstva Vilém Frček. Resort měl původně odpovědět do začátku srpna, požádal ale Evropskou komisi o prodloužení termínu o měsíc. Podle kontrolorů má premiér dál vliv na firmy, které dřív uložil do svěřenských fondů. Premiér i Agrofert jakákoliv pochybení odmítají.