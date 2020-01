Deník N: Diplomaté KLDR chystali pašování zbrojního materiálu z ČR

Diplomaté totalitní Severní Koreje chystali pašování zbrojního materiálu a dronů z Česka přes Afriku a Čínu do Pchjongjangu. Obchod zachytila a sledovala Bezpečnostní informační služba (BIS) a s vědomím ministerstva zahraničí jej zarazila. Zpravodajci se o podezřelém obchodu dozvěděli na přelomu let 2012 a 2013. Monitorovali pak obchodního tajemníka, který působil na severokorejské ambasádě v Praze. Píše o tom Deník N, který případ zmapoval a BIS mu ho potvrdila. Dodávat zbrojní materiál do KLDR je zakázané, vztahuje se na něj embargo.

Podle informací listu diplomat poptával náhradní díly na staré sovětské tanky T-54 a T-55, které dodnes severokorejský režim využívá. Sháněl ale i náhradní díly k obrněným vozům nebo letadlům L-39, které od 70. let vyrábělo Aero Vodochody a s nimiž severokorejští piloti létali. Snažil se také sehnat i malé drony. Diplomat byl podle Deníku N ke shánění vojenského materiálu nucen vlastními tajnými službami a svými nadřízenými. Do dodávek byly podle Deníku N zapojeny i tři české firmy, jejichž jména se listu nepodařilo získat.