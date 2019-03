Deník N: ČR nevpustila do země člena delegace ruského ministra

České úřady nepustily do země z bezpečnostních důvodů jednoho člena delegace ruského ministra průmyslu a obchodu Denise Manturova, který v pondělí přiletěl na několikadenní návštěvu ČR. Informoval o tom server Deník N. Podle jeho zdrojů je dotyčný několik let na seznamu nežádoucích osob a je spolupracovníkem ruských tajných služeb. České ministerstvo zahraničí podle mluvčího Michala Bucháčka nechtělo věc komentovat. Ruské velvyslanectví v ČR podle agentury TASS incident označilo za nepřátelský projev, který nezůstane bez odpovědi. Nevpuštění Rusa do ČR potvrdily deníku tři vysoce postavené zdroje ve státní správě a ve vládě. Podle nich byl muž po přistání na pražském Letišti Václava Havla a následné pasové kontrole vrácen do Moskvy. Ruští diplomaté si už kvůli tomu stěžovali u náměstka českého ministra zahraničí a šéfa teritoriálního odboru ministerstva zahraničí. Manturov má při návštěvě ČR na programu jednání s ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou. Zúčastní se slavnostního otevření prostějovského podniku DGPack na výrobu flexibilních obalů.