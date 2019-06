Demonstrace proti vládě začala Masarykovými slovy o demokracii

Reprodukcí slov Tomáše Garrigua Masaryka o demokracii v podání herce Radovana Lukavského začala před 16:30 na pražské Letné demonstrace za nezávislost justice a proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Organizátoři při jejím svolání doufali v účast 350.000 lidí, což by byl zdaleka největší protest po roce 1989. Do hlavního města se samostatně i organizovaně sjeli lidé z celé republiky i zahraničí. Na další ze série protestů dorazili účastníci vlastními auty i veřejnou dopravou z celé republiky. Někteří si objednali autobusy. Sérii demonstrací vyvolala v dubnu demise ministra spravedlnosti Jana Kněžínka a výběr jeho nástupkyně Marie Benešové (oba za ANO). Kněžínek odchod z vlády oznámil den poté, co státní zastupitelství informovalo o návrhu na podání obžaloby v kauze Čapí hnízdo, kde mezi obviněnými figuruje i Babiš. Premiér případ označuje za politickou kauzu.

Požadavky demonstrantů se postupně zaměřily na celou vládu a demisi premiéra. Patří mezi ně přijetí pojistek pro nezávislost justice a demise Benešové, vrácení "neprávem obdržených dotací" firmou Agrofert, která patří do Babišových svěřenských fondů, ale také konec dotací, daňových úlev, investičních pobídek a státních zakázek pro Agrofert. Babiš by se podle nich měl také zbavit médií a rezignovat.